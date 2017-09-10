Пенсии жителям неподконтрольных правительству территорий: Опыт Грузии. Новости

На четвертом году вооруженного конфликта Украина не смогла качественно решить проблему пенсионного обеспечения людей на временно неподконтрольных правительству территориях. О том, чем международный опыт решения проблемы может быть полезен Украине, в эфире «Громадського радіо» говорили представитель Норвежского совета по вопросам беженцев Наталья Новакова и координатор Общественной организации «Донбасс-SOS» Ольга Гвоздева.

По словам Натальи Новаковой, Грузия сейчас является наиболее идеальным примером решения этой ситуации, потому что правительство Грузии создало все возможности для людей, проживающих на неподконтрольных территориях, получать не только пенсию, но и социальное обеспечение, включая медицинскую помощь. «Ключевой подход к проблеме у правительства Грузии – это наши граждане и мы должны их поддерживать. Этот стратегический взгляд интересен тем, что они говорят: "сейчас международный спор по этой территории, но пока там проживают граждане Грузии, мы имеем более существенно сказать, что это действительно наша территория, поскольку речь идет не только о куске земли, а о людях, которые там проживают". Для Украины в этом важно то, насколько по-разному можно подойти к ситуации, если иметь политическую волю. Грузинское правительство поработало над тем, чтобы доставлять пенсии максимально близко к этим людям. Созданы мобильные отделения банка, работающие близко к линии разграничения. Они придвинулись настолько близко к пунктам пересечения, насколько могли», – рассказала представитель Норвежского совета по вопросам беженцев.

Физически на неподконтрольные территории, в Абхазию, Южную Осетию, они не заезжают, а находятся вплотную к линии разграничения. «Это также большое достижение по сравнению с тем, что у нас в Украине. Кроме того, Грузия пошла на то, чтобы помочь людям подтвердить, что они действительно живые и им нужна пенсия. В Грузии возможна идентификация человека, живущего на неподконтрольной территории, через скайп. Человек должен иметь свидетелей, но он может онлайн пройти процедуру идентификации», – отметила Наталья Новакова.

Ольга Гвоздева добавила, что в Грузии построен механизм: идентификация и получение выплат, пенсий происходит на линии соприкосновения или на подконтрольной территории, которую в Украине называют мирной. «Человек выезжает, идентифицируется и возвращается обратно. Если лица не могут передвигаться, они могут доверить это другому лицу. Также там существует возможность оформления доверенности через скайп (нотариально заверенная, официальная), мы же не можем оформить доверенность таким образом», – сказала она.

По словам Ольги Гвоздевой, если лицо оформляет справку внутренне перемещенного лица, эта справка не отменяется, если человек возвращается. «Есть отдельные социальные выплаты для перемещенных ВПЛ, но справка не отменяется и нет особого контроля за тем, вернулась лицо или нет, потому что существует политическая идея – это наши граждане и мы должны сделать все, чтобы их поддерживать», – отметила координатор «Донбасс-SOS».

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