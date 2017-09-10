Ситуация в пунктах пропуска днем 10 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 9 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Ольга: «12:23. Очередь на Донецк большая, пропускают в час по чайной ложке»;

КПВВ «Марьинка»:

Артем: «10:36. Был на Каргиле в районе 7.30. Проходил пешком, простоял с минут 30-40, за это время пропустили где-то два автобуса и примерно с 10 машин. Проезд с таможни до укр. нулевого 50 руб. В Курахово был в 10.20»;

Алевтина: «10.41. Со стороны Украины на Донецк очередь 600 метров, приблизительно 90-120 машин»;

Светлана: «10:25. В общем вчера на 7 утра очередь с днр за мостом в ряд. Ближе к посту в 2 из перевозчиков и крутых машин. На ДНР посту автобусов пеших штук 20. На укр в 8 машин никого к 8 проехало машин 5 перевозов и мерседесов. Укр военные в тоске. С надеждой вглядывающиеся вдаль за заработками. Но увы, увы. Народ под навесами взбодрился когда укр. начала стрелять почти с поста чем то тяжелым в дНР. Но все были в надеждах, что ответку не дадут, и слава богу не дали. С.ки ночью воюйте, когда людей нет. На паспортном очередь на навес пропускали как всегда на 2 компа. Обратно в 14 из укр 5 машин. Сразу пропускали. Пеших на 1,5 навеса. Пропускали как всегда на 2 компа. Из днр машин не видно. На ДНР людей тьмааааа. ТУДА И ОБРАТНО. ИБО с.ки работает 4 компа на ВСЕХ. Люди офигевшие. Автобусов до хрена. Все стоят и очень медленно. Какого хэ.рена так издеваться????? Вначале компы поставьте. а потом пропуск делайте. Лавок нет. Сесть негде. ЛЮДИ сидят на асфальте. Все и старики то же»;

Ivanivanovih: «11:28. Я возвращался вчера 09.09.2016 года с Украины. На марьинском блокпосту все шесть навесов были заполнены людьми и около 40 человек не помещались и парились на солнышке. На проверку ушло три часа 20 мин. Приехали на днр блокпост на Каргиле и тут нет слов какой бардак. Шесть маршруток, людей уйма, навесов от солнца или дождя нет, лавочек нет, водитель собрал паспорта и отнес в будку. Ждали проверки два часа пятнадцать минут. Проверка документов производится в одном окне на въезд, в другом окне на выезд, данные с паспорта вводит вояка вручную одним пальцем! Вопрос можно решить - поставить сканер и сканировать напрямую в компьютер данные двух-трех страниц паспорта, но это не беспокоит военных, на все вопросы ответ- у нас приказ, сами вояки нервные, люди злые, короче все против человека;

Светлана: «11:30 У нас пенсионерки в автобусе, после пол дня стояния на посту ДНРа кричали, что все кто едет стоя тот шпион».

КПВВ «Новотроицкое»:

Алексей: «11:32. На Марик укр пусто, на Донецк сразу на проверку, Еленовка на Донецк метров 800, в укр пока не видно»;

Алексей: «12:33. Еленовка на укр от школы, движения не видно»;

Лена «12:56.Еленовка на Мариуполь до школы».

КПВВ «Гнутово»:

Галина: «10.34. Сегодня из Донецка в Мариуполь на машине проехали блокпосты за два часа».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.