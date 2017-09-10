Олимпийский день прошел в Краматорске (Фото). Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) в честь Дня физической культуры и спорта состоялся большой праздник спорта, объединивший спортсменов из разных городов Донецкой области. Об этом сообщает Департамент информационной и внутренней политики Донецкой областной военно-гражданской администрации.
Праздник прошел на территории Сада Бернацкого. Был представлен 21 вид спорта.
«Мы сегодня в очередной раз проводим олимпийский день. Очень приятно констатировать, что этот праздник проводится на таком замечательном новом стадионе. И во многих городах Донецкой области торжественные мероприятия также проходят на вновь спортивных площадках с искусственным покрытием. Все они построены в рамках областной программы, которая призвана улучшить условия для занятий спортом и повысить доступность спорта для жителей всех населенных пунктов», – отметил председатель отделения Национального олимпийского комитета Украины в Донецкой области Виктор Ремский.
Каждый вид спорта был представлен на отдельной локации, где зрители могли увидеть тренировки новичков и профессионалов. Во время праздника представители разных видов спорта продемонстрировали свое мастерство, устраивая показательные выступления у сцены.
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