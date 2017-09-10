Переселенец создал уникальную базу данных о вооруженном конфликте на Донбассе. Новости

Геннадий Щербак (на фото) из Луганска создал информационную базу о вооруженном конфликте на востоке Украины после переезда в Луцк. Сейчас она насчитывает 12 120 дел. Это сведения о бойцах по обе стороны линии разграничения и мирных жителях.

Указаны места и даты рождения и смерти, роль и статус людей в конфликте. Это позволяет быстро найти людей или сравнить факты. Эта база единственная в мире. Чтобы избежать возможного взлома системы, мужчина держит сервер в Европе. Копии хранит в США, передает «Gazeta.ua».

«Сначала занимался пленными и пропавшими. Сейчас документирую бойцов АТО. Собираю списки живых и убитых людей по две стороны фронта. Сведения о не судебных казнях и допросах. Наткнулся на волынского бойца, в фамилии которого несколько раз сделали ошибку. Из-за этого он долго находился в плену, когда остальных постепенно освобождали. Потом перешел на сторону сепаратистов. Ремонтирует их военную технику. Там женился», – рассказал Геннадий Щербак.

Нашли бойцов, которые пропали без вести после засады 5 сентября 2014 года в районе сел Крутая Гора и Раевка. «Направляли письма в разные инстанции, никто не знал где они. Тогда создали фейковую страницу в Интернете. Начали переписываться с боевиками. Сепаратист прислал видео расстрела украинских бойцов, там были пропавшие ребята. Им разбили головы. Издевательства снимали на телефон. Мы нашли место их захоронения. Информацию передали в организацию "Черный тюльпан", которая занимается поиском и возвращением тел бойцов на родину. Родственники получили помощь от государства, как пострадавшие семьи бойца АТО», – рассказал Геннадий Щербак.

Когда информации стало много, мужчина основал общественную организацию «Мирный берег». Это позволило создать команду единомышленников, привлекать благотворительные средства и пользоваться помощью других организаций. «Много раз был готов упасть и больше не подниматься. Самое долгое сплю 5 часов в сутки. В среднем на сон остается от двух до четырех часов. Не оставил это дело благодаря поддержке жены. Она понимает, чем и ради чего я занимаюсь. За короткий период очень много данных потерялось. Сейчас эта информация может показаться ненужной. Но спустя годы она даст свои плоды», – отметил председатель организации «Мирный берег».

Напомним, в 2016 году Геннадий Щербак был награжден правозащитной премией за выдающиеся достижения в области защиты прав человека.

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