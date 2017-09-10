На Луганщине пожарные спасли от огня дома (Фото). Новости

В минувшие сутки пожарные ликвидировали на Луганщине три возгорания. Об этом сегодня, 10 сентября, сообщает Главное управление по чрезвычайным ситуациям в Луганской области.

Отмечается, что 9 сентября, спасатели Луганщины осуществили 3 выезда на ликвидацию возгорания сухой травы и веток на открытой территории общей площадью более 6,5 га. Бойцами государственных пожарно-спасательных частей ГУ ГСЧС Украины в Луганской области были ликвидированы возгорания сухой травы в Попаснянском районе и вблизи городов Марковка и Лисичанск.

«Благодаря оперативным и профессиональным действиям пожарных удалось вовремя ликвидировать возгорания и предотвратить распространение огня на большую территорию, дачные и жилые дома. Причины возникновения пожаров выясняют специалисты», - говорится в сообщении.