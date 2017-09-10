«Мозговые штурмы» и практикумы: Переселенка из Донецка готовит к ВНО школьников в Киеве (Фото). Новости

Владислава Бандурко и Анастасия Харькова – сооснователи образовательной студии «NATURE Tutor Group» в Киеве, где школьники имеют возможность подготовиться к внешнему независимому оцениванию (ВНО) и воплотить собственные мечты в реальность. За два года «NATURE Tutor Group» открыло два офиса – на Крещатике и Позняках, где учатся 45 учеников по 7 учебным предметам.

23-летняя Владислава Бандурко переехала из Донецка в Киев после начала конфликта на востоке Украины. Как и большинство дончан, которые покинули свои дома в то лето, она с мамой и сестрой имели с собой только чемодан летних вещей и надежду на то, что уже к началу осени смогут вернуться домой. Владислава пришла в образовательную студию как репетитор для того, чтобы преподавать любимую биологию, а уже через год стала бизнес-партнером. «Впервые преподавать биологию я начала в 2010 году. Мне это не просто нравилось, мои ученики одерживали победы на различных конкурсах и успешно сдавали вступительные экзамены в вузы. Казалось, лично для меня дальше нет возможностей профессионального развития в этом направлении. Да и в Донецке такой большой потребности в репетиторах, как в Киеве, не было. Поэтому были другие образования и профессии, а биология и работа со школьниками всегда оставались скорее увлечением», – делится Владислава.

Сначала в Киеве девушка нашла работу не по специальности, однако уже через полгода начала скучать по преподаванию. Чтобы найти учеников, зарегистрировалась на сайтах для репетиторов «Education.ua» и «Ваш Репетитор». За два года стала третьей в рейтинге учителей биологии в Киеве, который формируется на основании отзывов и оценок учеников. «Для подготовки первой ученицы, которая хотела поступить в колледж, был месяц. В 2015 году благодаря близкой подруге Анастасии Харьковой в моей жизни появился проект образовательной студии "NATURE Tutor Group", где абитуриенты имели возможность эффективно подготовиться к ВНО, повысить знания по разным школьным предметам. Сначала в образовательной студии было всего два курса – химия и биология, которые и сегодня являются нашими профильными предметами, поэтому преподавали мы самостоятельно», – рассказала Владислава.

За год ввели еще три учебных предмета: украинский язык, историю Украины и математику. Сейчас в образовательной студии работает 9 преподавателей.

Кроме сайта и страницы в Facebook, студия имеет блог, который помогает ученикам полезными советами в подготовке к ВНО. Авторами материалов блога также являются руководители и преподаватели «NATURE Tutor Group», которые делятся собственным опытом и секретами успеха во время ВНО.

Чтобы попасть на учебу в «NATURE Tutor Group», дети проходят собеседование и сдают тест в формате ВНО. Оказывается, что 30% поступающих пишут тест на оценку «не сдал». Но основным все-таки есть желание ребенка учиться и поступить в конкретный университет.

Есть дети, которые начинают готовиться к ВНО за полтора или даже два года. В целом нужен год, или 80 занятий, на качественную подготовку в комфортном темпе. «Занятия проходят в форме лекций, где с использованием интерактивной доски или другого мультимедийного оборудования преподаватели объясняют новый материал, есть тренировочные тесты в формате ВНО, которые помогают выработать ценный навык – "рефлекс" решения тестов, а также "мозговые штурмы" – интенсивные тренировки перед ВНО с разбором и обсуждением типовых задач и возможных ошибок. Часто рисуем, на занятиях по истории Украины пользуемся карточками-портретами и памятниками искусства, на биологии – научными раскрасками, схемами, лепим пластилиновые демонстрации. Обязательно пишем конспекты. Вообще наши конспекты, особенно по химии и биологии, заменяют любые учебники, так как содержат исключительно необходимую для ВНО информацию и примеры решения типовых задач. Также в арсенале имеются микроскопы с наборами микропрепаратов, реактивы для проведения химических опытов и оборудование для практических занятий. Недавно мы выпустили дневники личностного роста, где ученик может увидеть, сколько усилий он прилагает для изучения предмета и следить за собственным прогрессом по каждому предмету, записывать свои желания, цели», – делится Владислава.

Большой практикум – секрет успешной подготовки к ВНО по химии Готовиться к ВНО можно не только эффективно, но и красиво. Яркая неорганика на занятиях по химии Большой практикум по химии. Опыт Фараоновые змеи Мозговые штурмы к ВНО по биологии. Занятия в формате вспомнить все Мозговые штурмы к ВНО по биологии. Занятия в формате вспомнить все Практикум по зоологии беспозвоночных животных. Тема – Анатомия моллюсков Практикум по зоологии беспозвоночных животных. Тема – Анатомия моллюсков

Далее в планах – открытие еще одного офиса и создание сети репетиторских заведений с профилем работы по подготовке к олимпиадам и конкурсов Малой академии наук, волонтерство и благотворительность. «Мы учим не бояться делать ошибки – ребенок, в рамках приличий, может делать буквально все, что захочет. Было, что на моем занятии мальчик простоял на голове 30 минут и все запомнил. В начале занятий дети боятся высказывать свое мнение, ведут себя скованно и неуверенно, а в конце с легкостью генерируют идеи, озвучивают на первый взгляд невероятные вещи, которые вполне возможно воплотить в жизнь», – рассказала Владислава.

Источник: Гурт

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