В Донецке «ГАИ ДНР» проверяет регистрацию авто. Главная

В Донецке патрули «ГАИ ДНР» начали проверку даты регистрации авто и перерегистрации по «законам ДНР». Об этом сообщается в социальных сетях.

Особенно много патрулей появилось в городе вчера.

«По Донецку их множество появилось, вчера два раза останавливали, проверяют дату регистрации, если вдруг не переоформился на ДНР номера, и водительское, если нового образца, то интересуются не лишали ли Вас прав в ДНР», – пишут горожане.

При этом также сообщается, что по трассе Ясиноватая-Горловка, после поворота на Пантелеймоновку, фиксируется скоростной режим.

«Висит знак "Дорожные работы" и ограничение скорости 80, сразу за изгибом стоят сотрудники ГАИ с радаром. Там конечно понарезали асфальту и так не разгонишься, но все же, я впервые увидел на этой трассе ГАИ, и две жертвы им попались когда я проезжал», – предупредил очевидец.