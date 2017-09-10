В Бахмуте мать била топором по голове 8-летнего сына. Новости

Сегодня, 10 сентября, в Бахмуте (Донецкая обл.) в больницу доставлен 8-летний мальчик с открытым перелом черепа, множественными рублеными ранами головы. Об этом сообщает Главное управление Национальной полиции в Донецкой области.

По предварительным данным, женщина била родного ребенка кухонным топором. Установлено, что вчера у мальчика был день рождения, а сейчас за его жизнь борются медики.

Тревогу забили соседи семьи, которые услышали шум и вызвали полицию.

На месте трагедии сейчас работает следственно-оперативная группа Бахмутского отдела полиции. Правоохранители выясняют, что стало причиной трагедии.

Стоит отметить, что 36-летняя женщина и ее сын живут вдвоем. На учете в полиции семья не находилась. По месту жительства характеризовалась положительно. По предварительным данным, агрессии за женщиной раньше не наблюдалось.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.