На Луганщине мужчина закопал гранаты и патроны в лесополосе (Фото). Новости

В Попасной (Луганская обл.) участковые изъяли у местного жителя боеприпасы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Луганской области.

40-летний местный житель рассказал участковым офицерам полиции, где он спрятал боеприпасы. В лесополосе на расстоянии 400 м от дома, где живет мужчина, на глубине 15 см, участковые обнаружили и изъяли 7 корпусов гранат «РГД-5», 6 запалов к ним и 129 патронов калибра 5,45 мм со следами коррозии.

Мужчина объяснил полицейским, что эти предметы он нашел еще осенью прошлого года и спрятал в целях опасности для детей и взрослых.

Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами». Согласно ч. 3 этой статьи, освобождается от уголовной ответственности лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч. 1 или 2 настоящей статьи, если оно добровольно сдало органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.

Изъятые предметы направлены на исследование, проводится досудебное следствие.

Читайте также: