На Луганщине мужчина закопал гранаты и патроны в лесополосе (Фото). Новости

В Попасной (Луганская обл.) участковые изъяли у местного жителя боеприпасы. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ Национальной полиции в Луганской области.
40-летний местный житель рассказал участковым офицерам полиции, где он спрятал боеприпасы. В лесополосе на расстоянии 400 м от дома, где живет мужчина, на глубине 15 см, участковые обнаружили и изъяли 7 корпусов гранат «РГД-5», 6 запалов к ним и 129 патронов калибра 5,45 мм со следами коррозии.
Мужчина объяснил полицейским, что эти предметы он нашел еще осенью прошлого года и спрятал в целях опасности для детей и взрослых.
Данный факт внесен в Единый реестр досудебных расследований по ст. 263 УК Украины «Незаконное обращение с оружием, боеприпасами или взрывчатыми веществами». Согласно ч. 3 этой статьи, освобождается от уголовной ответственности лицо, совершившее преступление, предусмотренное ч. 1 или 2 настоящей статьи, если оно добровольно сдало органам власти оружие, боевые припасы, взрывчатые вещества или взрывные устройства.
Изъятые предметы направлены на исследование, проводится досудебное следствие.
Читайте также:
- На Луганщине на железной дороге дети нашли гранату (Фото)
- На Луганщине мужчине оторвало ноги и руку при попытке разобрать боеприпас (Фото)
- На Луганщине, разбирая боеприпас, погиб 50-летний мужчина (Фото)
- На Луганщине подросток попал в реанимацию, попытавшись разобрать взрывное устройство
- В Луганской области второй человек за день подорвался на взрывном устройстве
- Житель Донетчины хранил боеприпасы в огороде, а гранату при себе
- На Донетчине мужчина «кошмарил» семью боевой гранатой (Фото)
- Житель Донетчины «откопал» мешок с боеприпасами в своем огороде (Фото)
- Жительница Мариуполя пришла на почту отправить посылку с патронами
- На КПВВ «Майорск» нашли неразорвавшийся боеприпас
- На Луганщине на железной дороге дети нашли гранату (Фото)
- «ДНР»: мужчина косил траву и подорвался на растяжке
- В Лиманском районе грибник подорвался на растяжке
- В Бахмуте в доме нашли схрон с оружием и боеприпасами (Фото)
Комментарии