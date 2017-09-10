Жилье разрушено в результате вооруженного конфликта: Что делать и куда обращаться. Новости

Украина не разработала специальных механизмов о порядке компенсации за разрушенное в результате вооруженного конфликта жилье. Как граждане и гражданки, жилье которых было повреждено в результате обстрелов, могут пользоваться общими подходами, предусмотренными в существующем законодательстве, чтобы решать свою проблему, в эфире «Громадського радіо» рассказала правовой аналитик Благотворительного фонда «Право на защиту» Элина Шишкина.

Элина Шишкина отметила, что на сегодня украинское законодательство не обеспечивает граждан Украины специальными механизмами для получения компенсации за разрушенное жилье. Это означает, что на сегодня нет каких-то специальных актов законодательства, то есть законов или подзаконных нормативно-правовых актов, которые бы давали людям возможность обращаться к государству Украина за защитой нарушенного права собственности.

Действуют лишь общие подходы. Разница между общими и специальными подходами в том, что общие касаются любого времени. «Например, у нас бы не было войны, произошел взрыв в доме, человек нашел виновное лицо и как пострадавший мог бы обратиться в суд и взыскать с виновного компенсацию. Это общая процедура, выписанная в законе. Мы имеем специальную ситуацию: вооруженный конфликт на востоке. Эта ситуация требует специального регулирования. На сегодня украинское законодательство его не обеспечивает. Поэтому в специальной ситуации, в конкретных случаях, к сожалению, люди вынуждены проходить общую процедуру и использовать, по крайней мере, такие средства, которые им предоставляет украинский закон», – сказала правовой аналитик.

Механизмы

Прежде всего, обращение с иском в суд для возмещения ущерба за разрушенное или поврежденное в результате террористического акта или проведения АТО жилье. На сегодня существует норма закона (ст. 19 закона «О борьбе с терроризмом»), которая прямо говорит, что в случае террористического акта, повреждения имущества или разрушения жилья в результате терроризма, государство выплачивает компенсацию пострадавшему человеку из государственного бюджета Украины. Это пока единственная на сегодня норма в законодательстве, которая прямо говорит об этом.

Но проблема с тем, что нет ни одного механизма, как эту норму выполнять. Не разработаны подзаконные акты, не определено, как оценивать повреждения, определять размер компенсации.

Как действовать людям, если дом разрушен в результате попадания артиллерийского снаряда

По словам Элины Шишкиной, официально в Украине АТО, а не война, поэтому пользуются законом «О борьбе с терроризмом» и ст. 258 Уголовного кодекса (ч.1 «Террористический акт»).

Как доказать? Есть ежедневные сводки Минобороны, в которых они определяют, где и когда произошли артобстрелы. Все эти обстоятельства согласно законодательству являются общепризнанными и не нуждаются в доказывании. Если человек знает, в какой день был разрушен его дом, он может зайти и проверить, что был артобстрел и об этом сообщило Минобороны, он не должен ничего доказывать.

Далее ему нужно обратиться с заявлением о преступлении по ст. 258 в правоохранительные органы. Если человек проживает на линии соприкосновения, тогда это местные правоохранительные органы, если он является внутренним переселенцем, то по месту, где он зарегистрирован как внутренний переселенец. Его заявление будет внесено в Единый реестр досудебных расследований. Для суда это также является весомым аргументом, потому что он уже проверяет эти обстоятельства.

Юристы рекомендуют пострадавшему обращаться в органы местной власти. Это могут быть органы местного самоуправления, сельские, поселковые, городские, районные советы. Если в этих населенных пунктах созданы военно-гражданские администрации, нужно обращаться к ним. Обращаться в эти органы нужно с заявлением об обследовании дома, выявлении повреждений и установлении причин. Орган, в который вы обратились, создает комиссию, в которую должны входить инженеры, технические работники ЖЭКа, представители местного органа власти. Они приходят на место, осуществляют обследование дома и составляют акт, который является очень важным. В нем должно указываться, что это за дом и кто его владелец, где он находится и какие повреждения обнаружены. Обязательно должны быть указаны возможные причины повреждения, пригодное это жилье для проживания или нет.

Кроме того, людям, которые пострадали, юристы рекомендуют обращаться в органы местной власти и для того, чтобы они получили справку, что им взамен не предоставлялось другое жилье. Это также важно, потому что если человеку предоставлено другое жилье, суд может принять это как некую компенсацию и отклонить иск.

Когда вы обратились в правоохранительные органы с заявлением о преступлении, было проведено обследование вашего дома и составлен акт, вы получили справку о том, что вам не предоставлялось взамен жилье, обращайтесь к юристам. Вам помогут составить судебный иск и будут представлять интересы в суде.

Элина Шишкина отмечает, что компенсация за разрушенное жилье – это обязанность государства возмещения человеку, независимо от того, виновато государство или нет. Закон, международная практика, в том числе и ЕСПЧ, говорят об этом. Затем государство может подать регрессный иск, но первично оно должно возместить человеку разрушенное жилье.

В случаях, когда в домах и многоэтажках вылетели стекла и окна, разрушены квартиры, то в первую очередь, необходимо собирать все документы, подтверждающие частное право собственности на жилье. Это договор купли-продажи, документы о приватизации, о наследстве. Если эти документы исчезли, уничтожены или к ним нет доступа, то технические документы на квартиру или дом, в которых указана площадь, проект. Свидетельские показания, фото и видеофиксация тоже должны быть.

Есть подход добровольного взноса государства и помощи гражданам, а есть судебный подход, когда человек обращается с заявлением, потом решает этот вопрос в судебном порядке. «Есть определенный риск применять эти подходы параллельно. Для людей, которым в первый способ было компенсировано жилье, в случае, если они обратятся в суд, есть риск, что суд откажет в иске, сказав, что они получили определенную компенсацию от государства. Но если вы считаете, что лучше не судиться, что компенсация от государства или предоставленное взамен жилье – уже какое-никакое, а затем вы будете иметь право получить его в собственность, можете совершать и так. Или же можете обращаться в суд, используя существующую сегодня процедуру», – резюмировала Элина Шишкина.

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