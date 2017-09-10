Захарченко заявил, что Украина готовится к войне. Новости

Руководитель «ДНР» Александр Захарченко считает, что возможное появление на линии разграничения сторон на Донбассе миротворцев ООН не поможет разрешить конфликт. Такое мнение он высказал в эфире российского телеканала.

«Я думаю, Киев хочет просто забрать всю территорию, взять под контроль границы, ввести сюда войска. Киев должен отвести войска от линии соприкосновения, но Киев этого никогда не сделает, будут там миротворцы или нет. Киев готовится к войне», – сказал Захарченко.

Идеальным вариантом решения конфликта он считает «признание независимости «ДНР».

«Это мое личное мнение, и, я думаю, такого мнения поддерживают наши граждане. А дальше мы сами будем решать, как мы будем жить, с кем мы будем дружить, в какое государство мы будем входить, это уже личное решение жителей», – резюмировал Захарченко.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров завил, что Российская Федерация предлагает ввести на Донбасс не силы ООН, а миссию по охране наблюдателей ОБСЕ.

Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма выразил недоумение в связи с идеей привлечения миротворцев к охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявлял, что процесс подготовки к размещению миротворцев ООН после согласования их мандата, занимает не менее полугода.

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