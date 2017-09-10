ГСЧС и НВФ совместно разминируют дорогу у Дебальцево, – ОБСЕ. Новости

При координации Совместного центра контроля и координации (СЦКК) Наблюдатели Спциальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ содействовали проведению и осуществляли мониторинг работ по разминированию и извлечению неразорвавшихся боеприпасов на автодороге М03 между Светлодарском и г. Дебальцево (58 км к северо-востоку от Донецка). Об этом говорится в отчете Миссии.

«Осуществляя мониторинг на некотором расстоянии, наблюдатели Миссии видели, как группы по разминированию Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также из неподконтрольных правительству районов провели разминирование участка дороги между передовыми позициями Вооруженных сил Украины и передовыми позициями вооруженных формирований», – говорится в сообщении.

При этом отмечается, что проведенное разминирование позволило патрулю СММ в седьмой раз за 2017 год проехать по дороге между Светлодарском и Дебальцево.

Напомним, Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ призывала разминировать автотрассу М03 Светлодарск – Дебальцево.

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