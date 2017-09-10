Поселка нет в перечне зоны АТО: История переселенки из Луганской области. Новости

В зоне боевых действий есть города и поселки, существующие на картах Украины, но не в юридических документах. Населенных пунктов, исключенных из состава «территории проведения антитеррористической операции» или которых вообще с начала вооруженного конфликта не вносили, по информации юристов Общественной организации «Донбасс-SOS», более полусотни.

Обычно это небольшие поселки, оказавшиеся на линии разграничения между позициями украинской армии и незаконных вооруженных формирований. Добраться туда непросто. Людям, которые оттуда выехали и претендуют на выплату адресной помощи, через суды надо доказывать государственным учреждениям, что они имеют на это право. В такой ситуации оказалась переселенка из Золотого-5 – поселка в Луганской области, фактически подконтрольного «ЛНР», сообщает «Громадське ТБ».

После июньских изменений в постановление Кабинета министров Украины «О предоставлении ежемесячной помощи внутренне перемещенным лицам», получать выплаты могут только те, кто переехали из «временно оккупированной территории Украины», из населенных пунктов, «на территории которых органы государственной власти временно не выполняют свои полномочия» или «расположенных на линии разграничения», или те, чье жилье разрушено обстрелами.

Принадлежит ли населенный пункт к перечню, определяет постановление Кабмина. Перечень создан еще в 2014 году, последний раз обновлялся в 2015 году. Ошибки были и в первом варианте постановления, а за 3 года вооруженного конфликта линия разграничения несколько подвинулась.

Ежемесячно Министерство внутренних дел Украины вместе с антитеррористическим центром СБУ должны предлагать Кабмину изменения в постановление. Но этого не происходит. Теперь перемещенным лицам из населенных пунктов, которые «выпали» из поля зрения министров, остановили выплаты. И даже если «фактически» поселок контролируют члены незаконных вооруженных формирований, доказывать это «юридически» должны сами переселенцы.

Анна Якимчук (на фото) – одна из таких. Она уехала в Киев еще в 2014 году, оставив родителей. «Когда украинская власть прекратила платить пенсии, потому что территория оказалась под контролем "ЛНР", родители тоже были вынуждены переехать на территорию, подконтрольную Украине. Теперь и они получили отказ в продлении выплат адресной помощи», – рассказала Анна.

Женщина обратилась с официальным запросом в СБУ, чтобы получить документ – основание для возобновления выплат, но получила неожиданный ответ: «город не принадлежит ни к одному из перечня в постановлении Кабмина».

В Луганской военно-гражданской администрации ответили, что Золотое-5 действительно фактически находится на «территории, временно неподконтрольной украинской власти» и что они уже обращались в органы государственной власти с предложением устранить ошибки. «Нам сказали, что они внесли предложения на рассмотрение штаба АТО и МВД по обновлению и актуализации перечней. Когда их примут – ни мы, ни они не знают», – объясняет Анна Якимчук.

Сомнений в том, что Золотое-5 контролируют НВФ нет. Как рассказывает Якимчук, сайты «ЛНР» постоянно пишут новости о посещении поселка «министрами и заместителями ЛНР», но военные и чиновники этого почему-то не видят. Поэтому женщина решила судиться. «Я могу решить или свою личную проблему – отказ в начислении адресной помощи, и обращаться в суд с целью восстановить выплаты мне и моим родителям, или судиться об установлении статуса поселка Золотое-5 и удовлетворить всех жителей, которые оттуда выехали», – сказала Анна Якимчук.

Как действовать: Советы юристов

Заявление для назначения или продления помощи переселенцам подавать в любом случае, даже если говорят, что ее не назначат или не продлят. Писать запрос на получение публичной информации в СБУ: «принадлежит ли фактически населенный пункт (название) к населенным пунктам, на территории которых органы государственной власти временно не осуществляют свои полномочия». Получив ответ СБУ, где указано, что вы фактически уехали из населенных пунктов, где органы власти временно не действуют, можно или сразу подавать иск в местный административный суд, или обжаловать решение управления соцзащиты в областном департаменте.

В административном суде по требованию должны помочь с оформлением заявления. Срок подачи иска – 6 месяцев с момента ознакомления с решением, которое вы оспариваете.

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