В Мариуполе отметили День города (Фото). Новости

Мариуполь сегодня, 10 сентября, отмечает 74 годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков и День города.

В городе по этому случаю у памятника Воину-освободителю состоялся праздничный митинг. И хотя, для ветеранов были организованы места, большинство присутствующих здесь – дети войны. Освободителей Мариуполя уже не осталось. После этого все желающие смогли отведать полевую кухню.

Одним из самых оживленных центров празднования Дня Мариуполя стал исторический Городской сад. Мариупольцев у его входа встречали экскурсоводы краеведческого музея в одежде конца позапрошлого века, которые рассказывали жителям историю их города. Далее посетители праздника попадали в аллею, где их встречали живые статуи, локации hand made художников различных направлений, фотозоны, выставки художников фотографии, уголки восточных искусств и большое многообразие представительств культурной среды Мариуполя. Замечено большое количество точек, где художники покрывали лица маленьких жителей Мариуполя уникальными изображениями, а также проведения мастер-классов по распространению различных видов искусства.

В том числе свое мастерство мариупольцам и гостям города показали мастера костюмерного цеха городского театра, креативные специалисты городских библиотек, которые представили жителям города все возможности реорганизации центров хранения и предоставления книг в культурные кластеры. На сцене сада выступали перед горожанами творческие коллективы Мариуполя.

Городской сад также стал центром межнационального общения и сотрудничества, которые имеют глубокие корни в Мариуполе. Здесь были размещены локации диаспор, проживающих в нашем городе. Каждая из диаспор, населяющая Мариуполь и пожелавшая принять участие в празднике, подарила возможность гостям ознакомиться с особенностями национальной кухни.

Источник: Сайт города Мариуполя, MRPL.city

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