Певцы из России пели в Луганске в День города (Фото). Новости

Вечером 9 сентября в неподконтрольном Луганске в честь Дня города прошел праздничный концерт. Город отметил 222-летие со дня основания.

Как отмечают интернет-ресурсы НКТ*, у сцены на Театральной площади собралось около 17 тыс. зрителей.

Среди приглашенных из России гостей – поп-музыканты: Антон Зацепин, Валентина Легкоступова, Андрей Гризли, Катя Лель и Иракли.

Открылся концерт выступлением сводного детского хора Луганска и танцевальным флешмобом детских коллективов.

Празднование Дня города завершилось фейерверком.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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