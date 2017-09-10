«Мариуполь» в гостях обыграл «Сталь». Новости

«Мариуполь» в гостях обыграл «Сталь»

10.09.17 20:06dnews.dn.uaНовости

Фото из открытых источников

В восьмом туре чемпионата Украины по футболу каменская «Сталь» принимала ФК «Мариуполь». Гости праздновали минимальную победу. 

«Сталь» - «Мариуполь» - 0:1

Голы: Вакуленко, 41-пен (0:1).

Предупреждения: Михайличенко, 40, Мысык, 90 — Худжамов, 79, Рудыка, 82, Фомин, 84, Насонов, 85

«Сталь»: Пеньков, Михайличенко, Даниэлян, Грачев, Тымчик, Якимив (Мысык, 54), Месхи, Задерака, Обрадович (Э.Малакян, 73), Климчук, Хоцяновский (Кузык, 46)

Запасные: Рябенко, Мыцык, Костенко, Вакула

Гл.тренер — Егише Меликян

«Мариуполь»: Худжамов, Тищенко, Яворский, Вакуленко, Насонов, Кольцов, Мишнев, Рудыка (Виценец, 86), Болбат (Чурко, 60, Тотовицкий, 63), Кожанов, Фомин

Запасные: Гальчук, Белый, Кирюханцев, Танковский

Гл.тренер — Александр Севидов

Арбитр —Анатолий Абдула (Харьков)

Ассистенты — Александр Жуков (Харьков), Дмитрий Козорезов (Одесса)

Четвертый арбитр — Николай Кривоносов (Киев)

Наблюдатель арбитража — Виктор Швецов (Одесса)

10 сентября 2017 г. Киев. «Оболонь Арена».

Статистика матча (в скобках — показатели первого тайма):

Удары: 9 (4) — 9 (8)

Удары в створ: 2 (0) - 3 (2)

Угловые: 7 (3) — 4 (2)

Вне игры: (2) — 3 (1)

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