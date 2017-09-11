Живем в гетто: Жители Донецка о концерте Кати Лель, Ираклия и иже с ними (Фото). Новости

10 сентября в неподконтрольном Донецке в парке им. Щербакова состоялся концерт, приуроченый к празднованию Дня освобождения Донбасса.

Среди основных гостей – российские исполнители Екатерина Чупринина (Катя Лель), Ираклий Пирцхалава (Иракли) и Андрей Залужный (Андрей Гризли).

Интернет-ресурсы НКТ* сообщают, что на концерт собралось около 5 тыс. зрителей.

Соцсети, как всегда, были безжалостны к происходящему:

Вячеслав: «Очередных из нафталина вытащили»;

Богдан: «Это было жесть»;

Лидия: «Да какие это артисты, живем в Гетто, куда едут самые забытые и невостребованные, в кинотеатрах нет новинок ...потому что никто официал сюда не отправит, чему радуемся, вообще непонятно...»

Матвей: «Катя Лель! Она должна была с***нуть от старости еще в 2003-м, когда я школу закончил...»;

Александр: «А что пиво на шару тоже наливали?)))) Или че стока народу наползло на этих недопевюнов)))))»;

Андрей: «Отметили освобождение Донбасса от нацизма под руководством рашизма. Отрыли где-то протухших недозвезд (я думал, Лель уже давно кони двинула). Удручающая картина короче, полная фальши. Безысходность. Мрак. Пустота. Ну и десяток пенсионеров вокруг… С**ный совок. Если бы не написали что это и где происходит, то решил бы что попал в СССР»;

Татьяна (Луганск): «От нас сразу к вам поехали)».

Обсуждение традиционно перешло в социальное русло:

Ксения: «Лучше бы людям зарплаты подняли, чем каждый месяц концерты с салютами устраивать!»;

Роман: «Зато, нет денег для людей»;

Клон: «Захарченко за*ирает людям головы, пир во время чумы!!!»;

Артем: «Это не плохо выступление артистов России, но как работа в России, то будьте добры, братья, патент или депорт на Донбасс!! Дайте работу молодежи!!!!»;

Кристина: «Нашему народу что не делай, все равно плохо»;

Артем: «Кристина, все хорошо, но работы мало для молодежи!»;

Кристина: «Артем, ни кто не спорит, пашем за копейки( Республика епт»;

Артем: «Кристина, дело в том, что гниет она то с Головы!»;

Кристина: «Значит, голову нужно поменять»;

«Кому-то понравилось, значит, уже не зря», – подытожил Дмитрий.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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