Так можно далеко зайти: Люди против запрета «Свидетелей Иеговы» в «ДНР». Новости

В «ДНР» и «ЛНР» религиозное течение «Свидетелей Иеговы» находится под запретом. Однако до сих пор на улицах встречаются его сторонники, проповедующие прохожим. Один из таких моментов в сентябре был заснят в неподконтрольной Макеевке (Донецкая обл., НКТ*)

«Пушка, наши дни. Просто сидел и слушал, как "Свидетели Иеговы" промывали бабульке мозги. В России их группировку вроде бы запретили. Я атеист, так что я – за», – проанонсировал в соцсети фото автор.

При этом мнения участников социального сообщества относительно «Свидетелей Иеговы» и аналогичных течений разделились.

Есть те, кто против их запрета в «республиках»:

Влад: «И по какой статье наказывать проповедь? И как проповедь отличить от обыкновенного разговора и приглашение в гости? Я б не запрещал их, потому что так можно далеко зайти! Пока любая церковь не использует насилие для удержание и вербовки к себе прихожан запрещать ее глупо!»;

Данил: «Погрязший в *ерьме мир хейтит религию с чистыми принципами, которая против войн и насилия. Что же с вами?»;

Тем не менее, есть и радикальные мнения, хотя с ними пытаются дискутировать:

Дарья: «Да просто снести их надо – и всё) … И церкви снести по суду. Запретить в принципе»;

Любовь: «Дарья, ну и чем ты будешь отличаться от тех "коммунистов", которых вы так ненавидите по 30-м годам?) Ты так и кладбища скоро предложишь снести, у тебя не заржавеет»;

Юра: «Потому Иеговых в РФ и запретили, чтобы не было конкуренции у РПЦ»;

Максим: «Дураки могут верить в какую угодно глупость. Когда эта вера опасна и вредна, то тут не то, что не надо уважать или можно глумиться, а надо убивать».

При этом в обсуждениях присутствуют и толерантные позиции:

Любовь: «Сущность человека не зависит от того, верующий он или атеист. Можно быть и верующим – хорошим человеком, и атеистом – мерзавцем, и наоборот. Церковь тут ни при чем. Как это ни покажется кому-то странным».

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

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