Теперь и Зуевка – курорт: В «ДНР» агитируют за внутренний туризм. Новости

В «ДНР» агитируют за внутренний тризм в связи с проблемным выездом на подконтрольную Украине территорию, в дальнее зарубежье, а также с очередями на границе с Россией. Но наиболее существенной причиной является то, что отдых за пределами «республики» не доступен для людей финансово.

В этой связи «министерство молодежи, спорта и туризма ДНР» популяризирует «белые пятна» на карте туристических маршрутов. О них в интервью местной газете рассказала «главный специалист министерства» Ирина Кравцова.

«Как и раньше, у нас развивается выездной туризм. Логично, что в условиях экономической блокады со стороны Украины туристические направления были изменены. Сегодня основной поток отдыхающих направляется в Российскую Федерацию, на курорты Крыма, Краснодарского края, Абхазии. Однако это не означает, что в нашей республике нет своих рекреационных зон. Наоборот, сейчас развитию внутреннего туризма придается особое значение, поскольку он имеет ряд очевидных плюсов. Прежде всего, это бюджетный вид отдыха. В условиях наших реалий экономия транспортных расходов и затрат на проживание является существенным преимуществом. К тому же отпадает необходимость долго стоять на границе, оформлять выездные документы. Также не возникнет проблем с акклиматизацией, как это обычно бывает во время путешествий на дальние расстояния», – говорит Кравцова.

В качестве примера внутренних зон отдыха Кравцова привела Зугрэсский карьер, «который наполняется чистейшей родниковой водой». «Однако как любой карьер он довольно глубок и небезопасен для пловцов. Поэтому рекомендовать его мы не можем, но это не мешает ему оставаться излюбленной зоной отдыха для жителей республики. Ведь там кристально чистая водичка, и многие стараются попасть именно туда», – продолжила «минтуризма».

Среди отдыхающих пользуется большой популярностью Зугрэсское водохранилище на реке Крынка. «Особенно его любят рыбаки. Еще в 2015 году донецкие экологи начали здесь масштабный проект зарыбления. В водоем выпустили несколько миллионов мальков карпа и толстолобика», – отметила Кравцова.

«Есть еще ряд водоемов, но их чистота не подтверждена службами санэпидемстанций. Каждый сам принимает решение – купаться в них или нет», – констатировала она.

По словам Кравцовой, самым посещаемым местом сейчас является ландшафтный парк «Зуевский», расположенный в окрестностях поселка Зуевка (под Харцызском). В довоенный период сюда ездила единицы, сегодня – это актуальное место отдыха. «Еще Зуевка известна своим природным скалодромом. Особой достопримечательностью парка также является музей морских раковин, в котором собрана уникальная коллекция "домиков" моллюсков со всех уголков земного шара. На территории ландшафтного парка есть оборудованные места для отдыха, которые можно зарезервировать», – уточнила она.

Также туристы посещают ландшафтный парк «Донецкий кряж». «У большинства из нас этот парк ассоциируется с легендарной Саур-Могилой. Но "Донецкий кряж" – это еще и бескрайние степи, по которым можно путешествовать с рюкзаком и палаткой. Интересно, что здесь в естественной среде обитают американские бизоны. Они успели хорошо адаптироваться к местным климатическим и природным условиям», – рассказала Кравцова.

Она также подчеркнула, что единственным морским курортом «республики» остается побережье Азовского моря в поселке Седово. «Свой отпуск на Азовском море проводят не только жители ДНР и ЛНР, но и россияне. В Седово можно не только оздоровиться, но и посетить достопримечательности, среди которых единственный в мире музей известного полярного исследователя Георгия Седова. Здесь же находится заповедная зона "Хомутовская степь – Меотида"», – резюмировала представитель «минтуризма».

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