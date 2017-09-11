В Донецк вернулся неприятный химический запах. Новости

Жители Буденновского района Донецка жалуются на ужасный запах, который появляется поздно вечером и ночью. Об этом дончане пишут в соцсетях.

Вот что пишут пользователи в ночь с 10 на 11 сентября:

Наталья: «Снова ужасный запах пошел, куда звонить?»;.

Вадим: «Был сегодня вечером часов в 8 возле 16-й больницы, там воняло очень...».

Сообщается также, что жители Донецка в начале сентября уже обращались к «властям» с этой проблемой после того, как резкий неприятный запах в течение августа был слышен в районе Донского и Цветочного: было написано письмо «главе ДНР» Александру Захарченко, состоялась встреча горожан с «представителями администрации» и санэпидстанции.

На встрече «представители администрации» пообещали разобраться в ситуации, отметили, что подобные жалобы были и из Пролетарского района, а также дали номер телефона, чтобы дончане сразу сообщали о возникновении запаха. Через несколько дней после встречи химический запах стал появляться снова.

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