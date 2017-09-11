Саакашвили внесен в базу «Миротворца». Новости

Сайт «Миротворец» внес Михаила Саакашвили в свою базу данных за «незаконное пересечение Государственной границы Украины». О том, что грозит Саакашвили и его сторонникам за незаконное пересечение границы и о потере гражданства экс-председателем Одесской ОГА «Громадському радіо» рассказала доктор юридических наук Ольга Буткевич.

Сторонники Саакашвили 10 сентября «прорвали» границу Украины на пункте пропуска «Шегини» и позволили ему пройти на украинскую территорию. В результате, фамилия экс-председателя Одесской ОГА оказалась в базе «Миротворца» среди тех, кого редакция ресурса считает опасными для национальной безопасности Украины. Причиной названо «незаконное пересечение Государственной границы Украины. Нападение на пограничников во время выполнения ими своих обязанностей по охране Государственной границы Украины в составе группы лиц».

Фото: сайт «Миротворец»

Как прокомментировала Ольга Буткевич, в случае Саакашвили говорится о незаконном пересечении государственной границы. «Но иностранцы или лица без гражданства могут не привлекаться к ответственности за незаконное пересечение границы в том случае, если лицо пересекает границу Украины с целью получения здесь статуса беженца или в результате преследования этого лица за рубежом», – отметила доктор юридических наук.

«Ряд народных депутатов нарушили эти правила, и это однозначно должно повлечь за собой ответственность. В основном, речь идет об административной ответственности. Но со стороны нардепов было и подстрекательство людей на такие действия», – добавила Ольга Буткевич.

По ее словам, согласно Конституции Украины, гражданин Украины не может быть лишен гражданства. Поэтому в данном случае речь идет о потере гражданства. «Среди трех возможных способов прекращения гражданства, также и потеря гражданства. В данном случае это произошло из-за подачи ложных сведений при получении гражданства», – пояснила юрист.

Ольга Буткевич отметила, что потеря гражданства в данном случае приводит к тому, что лицо становится лицом без гражданства. В этой ситуации, по ее словам, наблюдается определенная коллизия между законом Украины и международным правом.

«Международное право рассматривает отсутствие гражданства как правовую аномалию, поскольку человек, который теряет связь с любым государством, теряет и защиту от любого государства. Международное право направлено на то, чтобы сокращать такие случаи. Этому посвящена и конвенция о сокращении безгражданства, стороной выполнения которой является Украина. В этой конвенции говорится, что государство не должно принимать такие меры, чтобы лицо было лишено его гражданства, если при этом он становится апатридом (лицом без гражданства, – ред.). Но кроме случая дачи ложных показаний. В данной ситуации и закон Украины о гражданстве, и конвенция оставляют один из случаев, когда человек может быть лишен (гражданства, – ред.), даже если он при этом становится апатридом», – пояснила юрист.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили потерял украинское гражданство из-за недостоверных данных, указанных в анкете.

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