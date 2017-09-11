Обзор телеканалов «ДНР» от украинского журналиста: «Первый республиканский» более адекватен. Новости

Журналист издания «Телекритика» Даниил Панимаш (на фото) сделал обзор телеканалов «Донецкой народной республики». О том, чем отличаются друг от друга три телеканала «ДНР», он рассказал в эфире «Громадського радіо».

По словам журналиста, в задачу издания, где он работает, входит обзор различных медийных структур. «"ДНР" – это оккупированная территория Украины. То, что происходит там в медийной сфере, тоже входит в сферу наших интересов и в какой-то степени влияет на наших граждан», – объяснил мотивацию Даниил.

Он отметил, что «Первый республиканский» канал отличается большей адекватностью, если сравнивать с «Новороссией-ТВ». «Там профессиональные журналисты. Новостная подача обезличенная. В чем-то похож на российский "Первый канал". Там меньше языка вражды и меньше программ, которые направлены на очернение Украины», – рассказал Даниил Панимаш.

На «Новороссии-ТВ» нагнетается антиукраинская истерия, неприятие и злорадство над Украиной. «Нет рамок. Там есть полуюмористические передачи, как, например, "Хроники пикирующего тризубца", где злорадство и глумеж. Передачи про зверства Украины на Донбассе. Жуткий монтаж: черепа и кости, берут интервью у некого человека в халате, который выглядит, как патологоанатом, в каком-то морге, берут интервью у родственников погибших. И это все на протяжении 7-10 минут: рассказывается, нагнетается, жуткая музыка», – сказал журналист.

Даниил Панимаш отметил, что отличительная черта «Оплота ТВ» – мало контента и упор на ток-шоу. Много сфальсифицированных материалов. «Есть передачи о праве граждан "ДНР": как поступать, разводиться, а приглашаются одни и те же эксперты», – говорит он.

Приглашенные гости, эксперты, журналисты переходят с одного канала на другой. «Постоянно поддакивание друг другу. Похоже на разговор на кухне. Нет оппозиции. Все сходятся в одном мнении», – считает Даниил Панимаш.

Также журналист рассказал, что в сетке вещания в «ДНР» действуют российские каналы. «Это, скорее всего, основной поставщик новостей из заграницы. Региональные каналы направлены непосредственно на обзор того, что происходит внутри. Присутствуют некоторые аналитические программы, в которых упоминаются события, происходящие в мире. Но основной контент, и основная политика направлены исключительно на внутреннюю ситуацию и на ситуацию в Украине. Как в неком противопоставлении», – сказал Даниил Панимаш.

Журналист отметил, что телеканалы «ДНР» копируют украинские форматы. То, что он увидел на поверхности, – передачи, напоминающие «Ревизор» с Ольгой Фреймут и «Hard Talk» с Натальей Влащенко.

Основные функции каналов «ДНР», по мнению журналиста, – поддерживать некую видимость, что в «республике» все хорошо, и вторая – очернять Украину.

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