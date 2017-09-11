Овчарка по кличке Отчий Дом Дунай победила в выставке в «ЛНР». Новости

В Луганске прошла кинологическая выставка. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ*.

Выставка прошла в парке имени Первого Мая, в ней приняли участие 106 собак разных возрастных классов из различных регионов «республики».

Среди участников на выставке превалировали немецкие овчарки, черные терьеры, французские бульдоги, лабрадоры-ретриверы, чихуахуа, йоркширские терьеры. Самым редким в Луганске можно назвать комондора (венгерскую овчарку) – в городе сейчас одна собака этой породы возрастом порядка 1,5-2 лет.

Победителями выставки в классе "беби" (до 6 месяцев) стала собака породы бивер-йоркшир-терьер; в классе щенков (6-9 месяцев) – лабрадор ретривер; в классе юниоров (9-15 месяцев) – французский бульдог; в классе ветеранов (старше 8 лет) – кане-корсо. В открытом классе и победителем всей выставки стала собака породы среднеазиатская овчарка по кличке Отчий Дом Дунай.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория