Россия не пойдет в масштабное наступление на Украину, – российский политик. Главная

Россия не пойдет в масштабное наступление на Украину – ни с Донбасса, ни со стороны Беларуси в ходе учений «Запад-2017». Об этом рассказал российский экономист, экс-сотрудник Администрации президента РФ и оппозиционный политический деятель Дмитрий Некрасов (на фото), передает «Обозреватель».

«Политика России в отношении Украины пока не изменится. То есть, она будет нацелена на ее дестабилизацию, максимальный подрыв любых основ государственной власти, экономическую дестабилизацию. Единственное, что я бы не ожидал какого-то, условно говоря, прямого военного столкновения. Я имею ввиду – с официальными российскими частями», – сказал российский оппозиционер.

Также он высказал мнение относительно российско-белорусских учений «Запад-2017».

«Грубо говоря, ожидать, что из Беларуси российские войска вторгнутся на территорию Украины, я бы не стал при любом раскладе. По крайней мере, в текущей ситуации этого ничто не предвещает», – считает Некрасов.

В то же время он объяснил, что наибольшей угрозы Украине следует ждать на Донбассе.

«Какие-то действия могут происходить со стороны "Л/ДНР" с участием разной степени скрытости российской поддержки. Такое может быть. Понятно, что сейчас выборы, и под выборы нужна какая-то повестка, которая в очередной раз должна продемонстрировать, что Путин опять всем показал. Это не обязательно должна быть Украина, но, в целом, это, скорее всего, будет Украина», – отметил политик.

Некрасов подчеркнул, что, несмотря на то, что Путину нужно дать перед выборами в России народу «хлеба и зрелищ», он вряд ли пойдет на полномасштабное нападение на Украину.