В Волновахе на месте гибели военнослужащих строят храм (Фото) . Новости

В Волновахе на месте гибели военнослужащих 51-й отдельной механизированной бригады строят храм. Деньги на строительство святыни пожертвовали волынские и волновахские благотворители.

Уже потрачено около млн грн. Ход строительства обсуждали чиновники и общественные активисты.

«На сегодняшний день фундамент выполнен, и началось уже строительство деревянной части храма. До зимы необходимо завершить коробку храма, поставить купола», – рассказал руководитель рабочей группы Виктор Унига.

Стоимость проекта оказалась выше, чем ожидали инициаторы строительства. В Волновахе не налажено производство некоторых стройматериалов, которые ранее привозили из соседнего Донецка. Теперь их везут из Запорожья, соответственно, затраты на транспортировку увеличились в разы.

В Волновахе – лишь одна действующая церковь на 24 тыс. человек. Новая церковь станет местом объединения Востока и Запада, считает митрополит Луцкий и Волынский Михаил Зинкевич.

Источник: V24 Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости»