На КПВВ «Новотроицкое» пограничникам предлагали взятку за пересечение линии разграничения. Новости

На КПВВ «Новотроицкое» мужчина 1990 года рождения предлагал пограничникам 1 тыс. российских рублей за возможность быстрее пересечь линию разграничения в зоне АТО на Донбассе. Об этом сообщает пресс-секретарь Донецкого погранотряда Валерия Карпиленко.

«На Контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на выезд по маршруту Мариуполь-Донецк прибыл гражданин Украины 1990 года рождения за рулем автомобиля. Чтобы ускорить его пропуск через линию разграничения, данный гражданин предложил пограничникам неправомерную выгоду в размере 1 тыс. рублей», – сообщила Карпиленко.

Также сообщается, что пограничники передали мужчину представителям Волновахского отделения полиции для принятия правового решения.

Фото: Facebook Валерии Карпиленко