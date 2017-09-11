Захарченко решил устранить «министра МВД ДНР». Новости

В неподконтрольном Донецке «спецслужбами» арестован «министр МВД ДНР» Алексей Дикий и несколько человек из его «команды». Об этом сообщил политолог, активно поддерживающий «ДНР», Александр Манекин в Facebook.

Александр Манекин утверждает, что Алексей Дикий находится «под домашним арестом». При этом, согласно «законам Донецкой народной республики», такая мера пресечения, как домашний арест, не предусмотрена.

Также автор сообщения выдвигает предположение, что Дикого решил устранить «глава ДНР» Александр Захарченко. По словам Александра Манекина, Захарченко создает собственную службу безопасности, которая будет подчинена только ему.

«В начале сентября поступила также информация об учреждении автономной службы безопасности при главе республики. С прямым подчинением главе и приоритетом, как говорят, над всеми службами, включая МГБ и МВД», – написал Манекин.

Напомним, украинский суд заочно приговорил «министра МВД ДНР» к 12 годам лишения свободы.

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