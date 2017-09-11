Сводка из зоны АТО за 10 сентября: версии сторон конфликта. Новости

За минувшие сутки в целом зафиксирован 51 обстрел украинских позиций. Об этом сегодня утром, 11 сентября, сообщили в штабе АТО.

На луганском направлении вечером и ночью из гранатометов противник дважды бил по окрестностям Крымского, а из 82-миллиметрового миномета – по Новотошковскому.

На приморском (мариупольском) направлении в районе Широкино в конце суток участники незаконных вооруженных формирований дважды обстреливали позиции украинской армии из минометов различных калибров. А под огнем гранатометов оказывались укрепления сил АТО вблизи Талаковки, Лебединского, Павлополя, Марьинки.

На донецком направлении вчера после 18 часов НВФ несколько раз били из гранатометов и стрелкового оружия по позициям сил АТО у Авдеевки, Майорска, Верхнеторецкого. Из вооружения БМП – по окрестностям Зайцево, Песков. А около 21 часов вблизи Новолуганского в ходе обстрела, продолжавшегося около часа, противник, кроме гранатометов и стрелкового оружия, применял миномет калибром 82 мм.

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики за минувшие сутки 12 раз обстреляли позиции "ЛНР". Обстрелам подверглись районы Первомайска, Фрунзе, Лозового, Желобка, Знаменки, Молодежного и Калиновки. Огонь велся из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, вооружения БМП, автоматических станковых гранатометов АГС, подствольных гранатометов ГП и стрелкового оружия».

В «ДНР» на момент подготовки материала свою версию событий вдоль линии разграничения не обнародовали.