На «Каргилле» ночевали около 100 автомобилей, – очевидцы. Новости

Около 100 автомобилей оставались на ночлег в районе КПП «ДНР» «Александровка» (народное название Каргил/Каргилл), который находится на пути к украинскому КПВВ «Марьинка». Об этом вечером 10 сентября сообщали очевидцы в социальных сетях.
Также отмечается, что на ночлег под открытым небом оставались люди, которые следовали в направлении подконтрольной украинским властям территории. Пересечь блокпост в направлении Донецка к концу дня смогли все машины.
- Елена: «19:58. На ДНР, «Каргилл», ночуют 80 машин».
- Светлана: «20:04. На 20:00 машин 100, знакомый только что узнавал».
- Марина: «20:18. Ночуют только те, кто едет из Донецка. ДНР из Украины впускает до последней машины. А Украина быстро пропускает. Было машин 80 и все проехали».
Напомним, проблемы с очередями на КПП «ДНР» начались 6 сентября: из-за тщательных проверок на пункте пропуска и начала занесения информации о проезжающих в электронную базу на линии разграничения весь день были огромные очереди. 7 сентября на КПП «ДНР» «Александровка» также сохранялась напряженная ситуация. Как пояснили на «горячей линии главы ДНР», такое положение вещей будет ближайшие 2 недели. Причина – установка нового программного обеспечения на КПП.
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