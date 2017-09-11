Ситуация в пунктах пропуска утром 11 сентября. Новости

Сегодня утром, 11 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 31,7 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 7799 человек и 1037 транспортных средств;
- КПВВ «Марьинка» – 7145 человек и 1230 транспортных средств;
- КПВВ «Новотроицкое» – 6270 человек и 1359 транспортных средств;
- КПВВ «Гнутово» – 3250 человек и 933 транспортных средств;
- КПВВ «Станица Луганская» – 7323 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:
- КПВВ «Майорск» – 10/130;
- КПВВ «Марьинка» – 50/50;
- КПВВ «Новотроицкое» – 50/50;
- КПВВ «Гнутово» – 20/15.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Марьинка»:
- Наталья: «7:10. Пеший переход. Приехали на блокпост на "Каргилле" в 6:30. Людей возле окошка примерно 150 человек. В 7:00 прошли паспортный, сели в маршрутку до нулевого украинского».
КПВВ «Новотроицкое»:
- Виктория: «8:15. Муж приехал в Еленовку в 5:15. 141-й в основной очереди на выезд из Донецка. Машин много, хвост заканчивался за церковью к открытию блокпоста. В льготной очереди к открытию было около 40 машин».
КПВВ «Гнутово»:
- Артем: «6:39. В Октябре в Украину 50 машин +20 льгота. Чуть-чуть поехали».
О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.
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