Ситуация в пунктах пропуска утром 11 сентября. Новости

Сегодня утром, 11 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 10 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 31,7 тыс. человек и 4,5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 7799 человек и 1037 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 7145 человек и 1230 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 6270 человек и 1359 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3250 человек и 933 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 7323 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10/130;

КПВВ «Марьинка» – 50/50;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/50;

КПВВ «Гнутово» – 20/15.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Наталья: «7:10. Пеший переход. Приехали на блокпост на "Каргилле" в 6:30. Людей возле окошка примерно 150 человек. В 7:00 прошли паспортный, сели в маршрутку до нулевого украинского».

КПВВ «Новотроицкое»:

Виктория: «8:15. Муж приехал в Еленовку в 5:15. 141-й в основной очереди на выезд из Донецка. Машин много, хвост заканчивался за церковью к открытию блокпоста. В льготной очереди к открытию было около 40 машин».

КПВВ «Гнутово»:

Артем: «6:39. В Октябре в Украину 50 машин +20 льгота. Чуть-чуть поехали».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

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