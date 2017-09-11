С начала года Покровск потратил на концерты 2,5 миллиона (Фото). Новости

Отдел культуры, туризма и охраны культурного наследия Покровского городского совета (Донецкая обл.) 15 августа по неконкурентной процедуре заключил договор с ФЛП Валевская Наталья Александровна о предоставлении услуг по организации и проведению зрелищных мероприятий на сумму 300 тыс грн. Об этом сообщается в системе ProZorro, передает «Наші гроші».

Предметом заключенного договора является выступление артистов эстрадного театра Натальи Валевской на праздновании Дня города и Дня шахтера, которое состоялось 27 августа в Покровске. На праздничном концерте в Покровске кроме Натальи Валевской выступали также группы «ТиК» и «Дзидзьо», однако сведения о заключенных с ними договорах в системе ProZorro отсутствуют.

Семья Валевской уже не впервые получает деньги от мэрии Покровска. Муж и продюсер Натальи – киевлянин Владимир Пригладь, в конце октября 2016 года зарегистрировался предпринимателем и с декабря 2016 года по июль 2017 года заключил 10 соглашений с отделами культуры Покровска и соседнего Мирнограда (до переименования Димитров) на сумму более 2 млн грн. Предметами договоров были услуги по выступлению артистов, организации технического обеспечения праздничных мероприятий, перевозки, рекламы и др. Кроме этого, в декабре 2016 года Владимир Пригладь по переговорной процедуре продал коммунальному предприятию «Управление городского хозяйства» (Покровск) два автобуса за 1,70 млн грн.

Территориальные громады Покровска и Мирнограда являются единственными государственными заказчиками Владимира Пригладя.

Также в Покровске дважды в этом году заказывали выступление оперного певца Владимира Гришко, который брал по 289 тыс. грн за концерт.

Расходы Отдела культуры Покровского горсовета на закупку услуг по организации праздничных мероприятий в январе-августе 2017 года:

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