В РФ возбудили еще 20 новых дел против руководства Минобороны Украины. Главная

В Следственном комитете РФ сообщили о возбуждении новых 20 уголовных дел против руководства Министерства обороны Украины. Российские следователи задокументировали «десятки фактов преступлений против русскоязычного населения Донбасса». Об этом сообщает «Сегодня».

«Главным следственным управлением СК России возбуждено еще 20 уголовных дел в отношении министра обороны Украины Степана Полторака, его заместителей Олега Руснака, Ивана Шевчука, Игоря Павловского, Александра Дубляна, начальника Генерального штаба Виктора Муженко, а также его первых заместителей и заместителей Игоря Колесника, Сергея Бессараба и Владимира Хижего, должностных лиц, осуществляющих руководство разведкой, Сухопутными войсками и Воздушными силами, в том числе специальными операциями: Сергея Попко, Василия Бурбы, Сергея Наева, Анатолия Пушнякова, Александра Красноока, Александра Павлюка, Андрея Грищенко, Александра Локоты, Сергея Дроздова, Михаила Забродского, Игоря Лунева и Игоря Воронченко. В их действиях следствие усматривает признаки преступлений, предусмотренных ст.ст. 356, 357 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны, геноцид)», – заявили в российском ведомстве.

Как утверждает российское следствие, в период 2016-2017 годов указанные лица «осуществляли общее руководство войсковыми операциями» против участников незаконных вооруженных формирований.

«Очевидно, что все эти лица действовали по мотиву ненависти к русскоязычному населению, проживающему в Донбассе, желая его гибели», – считают в СК РФ.

Сообщается, что в ближайшее время в отношении фигурантов уголовных дел будут вынесены постановления о привлечении в качестве обвиняемых, после чего они будут объявлены в розыск. Следственный комитет РФ продолжает «следственные действия, направленные на сбор доказательств преступлений против мира и безопасности человечества, совершенных должностными лицами украинских силовых структур».

Напомним, следственный комитет Российской Федерации возбудил более 30 уголовных дел в отношении украинских военных – участников АТО на Донбассе, некоторые из дел – без конкретных фигурантов.

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