На Луганщине за рукоприкладство будут судить полицейского. Новости

На Луганщине будут судить полицейского, который из неприязни избил мужчину, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Следователями прокуратуры Луганской области закончено досудебное расследование в уголовном производстве в отношении полицейского одного из отделений взвода конвойной службы изолятора временного содержания ГУНП Украины в Луганской области, который совершил уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 122 УК Украины, а именно причинил умышленное средней тяжести телесное повреждение, повлекшее длительное расстройство здоровья», – сообщили в пресс-службе.

По данным областной прокуратуры, в ходе досудебного расследования установлено, что сотрудник полиции, на почве внезапно возникших неприязненных отношений, «умышленно и противоправно, нанес гражданину Украины телесные повреждения средней степени тяжести», что вызвало длительное расстройство здоровья потерпевшего.

На данный момент обвинительный акт в отношении полицейского, совершившего уголовное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 122 УК Украины, направлен в суд. Санкция статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до 2 лет или ограничение свободы на срок до 3 лет, либо лишение свободы на срок до 3 лет.