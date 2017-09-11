Жители Доброполья задолжали за коммуналку около 50 млн грн. Новости

Население Доброполья (Донецкая обл.) задолжало за жилищно-коммунальные услуги около 50 млн грн. Об этом сообщается на сайте Добропольского городского совета.

Согласно данным ежемесячного мониторинга, проводимого отделом коммунального хозяйства Добропольского горсовета, уровень оплаты населения Большого Доброполья по состоянию на 1 сентября этого года составил 126,8% (показатель рассчитан с учетом льгот и субсидий, предоставляемых государством).

Общий долг составляет 47 892,43 тыс. грн. В том числе:

уровень оплаты за услуги по теплоснабжению – 117% (долг 13 730,5 тыс. грн);

уровень оплаты за услуги водоснабжения и водоотведения – 112,2% (долг 9 100,2 тыс. грн);

уровень оплаты за услуги по содержанию домов и вывоз мусора – 85,8% (долг 25 061,73 тыс. грн).

Также отмечается, что бюджетные организации не имеют задолженности за полученные жилищно-коммунальные услуги.

Напомним, в отопительном сезоне 2016-2017 годов потребители без квартирных приборов учета получали завышенные квитанции на тепло. Такая ситуация возникала из-за несвоевременной передачи показаний индивидуальных счетчиков тепла. Согласно новым правилам, если потребители не передают вовремя показания квартирных счетчиков тепла, стоимость будет начисляться по нормам.

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