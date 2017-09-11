Машзаводы в Донецке и Горловке будут работать на «военно-промышленный комплекс ДНР». Новости

«Глава ДНР» Александр Захарченко издал «указ» о передаче двух машиностроительных заводов предприятию, которое работает на нужды «оборонно-промышленного комплекса ДНР». Об этом говорится в «документе», опубликованном на интернет-ресурсах НКТ*.

Согласно «документу», предприятия «Донецкгормаш» и «Горловский машиностроительный завод» будут переданы в собственность «государственной инновационной компании», которая занимается производством вооружения.

Сообщается, что решение принято «в связи с военной агрессией государства Украины, введением военного положения, необходимостью укрепления оборонно-промышленного комплекса».

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория