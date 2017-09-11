Официальные лица из Венгрии впервые побывали в зоне АТО (Фото). Новости

Венгерские депутаты Аттила Петнехази и Ярослава Хортяни, а также бизнесмен Золтан Хорват и посол Украины в Венгрии Любовь Непоп посетили Волноваху (Донецкая обл.) и линию фронта. Об этом посол Украины написала в Facebook.

«В этот день вместе с венгерским бизнесменом Золтаном Хорватом и депутатами венгерского парламента Аттилой Петнехази, который является членом межпарламентской группы дружбы Украина-Венгрия, и Ярославой Хортяни, которая является также представителем украинской общины в венгерских Государственных Собраниях, заместителем председателя Всемирного конгресса украинцев и председателем Европейского конгресса украинцев, посетивших город Волноваха», – написала Непоп.

По словам посла, венгерские гости открыли современную детскую площадку европейского образца, возложили цветы к памятнику жертвам атаки на рейсовый автобус.

Также делегация побывала на линии разграничения.

«И еще один сверхважный элемент визита в Волноваху – поездка на КПВВ "Новотроицкое" и до последнего украинского блокпоста, за которым начинается временно неподконтрольная Украине территория», – сообщила Любовь Непоп.

Она также отметила, что венгерские официальные лица впервые посетили зону проведения антитеррористической операции.