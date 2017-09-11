В Донецкой области осудили чиновника, который регистрировал псевдопереселенцев. Новости

Великоновоселковский районный суд признал двух жителей Великой Новоселки виновными в подделке документов, на основании которых осуществлялась незаконная регистрация псевдопереселенцев, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Во время судебных слушаний установлено, что в декабре 2016 года 30-летняя местная жительница собирала заявления от людей, которые якобы проживают на временно неподконтрольной украинским властям территории и хотят зарегистрироваться в Великоновоселковском районе.

«Подделав записи о согласии собственников домовладений, их анкетные и паспортные данные, осужденная передавала поддельные документы 28-летнему специалисту отдела регистрации Великоновоселковского поселкового совета, который на их основании регистрировал места жительства лиц и вносил соответствующие данные в автоматизированную систему «Реестр территориальной общины»», – сообщили в пресс-службе.

Также отмечается, что с сентября по декабрь 2016 года чиновник успел незаконно зарегистрировать около 30 «переселенцев», 10 из которых – при содействии указанной женщины.

Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного чч.1,3,4 ст.358 (подделка документов, использование поддельных документов) УК Украины, и приговорил к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с испытательным сроком один год и штрафу в сумме 680 грн.

Чиновника признали виновным по ч.ч.1,3 ст. 362 и ч.1 ст.366 УК Украины, то есть в несанкционированной смене информации, которая обрабатывается в автоматизированной системе, и внесении в официальные документы заведомо ложных сведений. Приговором суда мужчина осужден к 3 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года с лишением права занимать должности в сфере государственного управления сроком на 2 года и штрафу в сумме 17 тыс. грн.