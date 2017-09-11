В Станице Луганской проверили переселенцев. Новости

В Станице Луганской 6 сентября сотрудники управления социальной защиты населения провели проверку места фактического проживания внутренних переселенцев. Об этом сегодня, 11 сентября, сообщает пресс-служба Станично-Луганской районной государственной администрации.

Проверка проводилась Станице Луганской, Валуйском, Макарово и Ольховом.

В сообщении отмечается, что из 80 переселенцев, к которым пришли проверяющие, дома оказались 13-ть.

«Составлено 80 актов обследования материально-бытовых условий семьи, фактического места жительства / пребывания внутренне перемещенных лиц: 13 – находились по фактическому месту жительства / пребывания, 62 – отсутствуют по фактическому месту жительства / пребывания (оставлены сообщения), 5 – не живут (согласно заявлений владельцев домов)», – сказано в сообщении.