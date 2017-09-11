В Славянском районе ребенок попал под поезд. Новости

В Славянском районе на железной дороге тяжело травмирован 12-летний мальчик, сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Донецкой области.

Отмечается, что трагедия произошла вечером 10 сентября на пассажирском остановочном пункте «Прилужное – 2» в Былбасовке. Мальчик, обходя в неустановленном месте пассажирский электропоезд, попал под товарный поезд, который двигался по встречной колее. В бессознательном состоянии ребенка госпитализировали в больницу.

О случившемся правоохранителям около 20:00 сообщил 31 – летний мужчина, который оказался свидетелем происшествия.

Врачи диагностировали у ребенка многочисленные травмы головы. Сейчас мальчик находится в реанимации в бессознательном состоянии.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 276 «Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта» Уголовного кодекса Украины.