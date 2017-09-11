В неподконтрольной Ясиноватой дети отравились из-за Вечного огня. Новости

В неподконтрольной украинским властям Ясиноватой (Донецкая обл.) 8 сентября пятеро детей отравились продуктами горения во время митинга у Вечного огня, сообщает «МЧС ДНР».

«При проведении митинга, приуроченного Дню освобождению Донбасса – предположительно, отравление детей продуктами горения от вечного огня. С диагнозом "отравление продуктами горения", в удовлетворительном состоянии, в ЦРБ г. Ясиноватая госпитализированы четыре ученика 7-х классов и один ученик 5-го класса», – сказано в сообщении.