На Донетчине из-за африканской чумы свиней перекрыли дороги. Новости

В Покровске (Донецкая обл.) прошло заседание Государственной чрезвычайной противоэпизоотической комиссии, в ходе которой были приняты ряд ограничений в связи с выявленным очагом африканской чумы свиней.
Последняя вспышка этой болезни зафиксирована в Анновке Добропольского района Донецкой области, что находится в непосредственной близости к Покровскому району.
В связи с этим члены комиссии утвердили ряд мер с целью недопущения заноса возбудителя этой болезни на территорию Покровского района. В частности, решено временно ограничить движение автотранспорта на въезде из Константиновского района автотрассы «Покровск – Константиновка» из села Малиновка в свинарник; организовать по предложению ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» их силами и средствами временное ограничение движения автотранспорта совместно с работниками Покровского отдела ГУ НП в Донецкой области в Гришино возле сельсовета – поворот на производственный участок ЧАО «АПК-ИНВЕСТ» и на повороте хутора Запорожский.
Напомним, в Добропольском районе (Донецкая обл.) на территории Анновского сельсовета подтвердился факт африканской чумы свиней (АЧС).
Источник: ДДК
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