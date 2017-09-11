Виноградненский сельсовет поддержал присоединение к Мариупольской ОТГ. Новости

В Виноградненском сельсовете обсудили планы сельской громады и участие в процессе децентрализации с Мариуполем (Донецкая обл.).

На встречу с депутатами сельсовета прибыли секретарь Мариупольского городского совета Степан Махсма, главный специалист горсовета Александр Комар и местные депутаты. Они обсудили перспективный план развития громад, предложенный Донецкой облгосадминистрацией. План предусматривает присоединение населенных пунктов, которые находятся восточнее Мариуполя, к городу, что, по мнению некоторых политиков, затормозит развитие всей объединенной громады.

Мариупольская рабочая группа по внедрению реформы децентрализации и изменению административно-территориального устройства ищет альтернативную модель развития.

«Наше предложение – это создание двух ОТГ: Мариупольской и Сартанской. Виноградненскому сельскому совету предлагается войти в Мариупольскую, наравне с Бердянским, Покровским и Старо-Крымским советами», ‒ подчеркнул Степан Махсма.

Александр Комар уточнил, что статус сельской местности не изменится после вхождения в ОТГ, не будет дробления советов или ущемления развития села. Степан Масхма добавил, что школа, детский сад и другие объекты жизнедеятельности села останутся на месте. Гарантия – договор о присоединении к ОТГ, в котором будут прописаны все пункты сотрудничества.

Вхождение в Мариупольскую ОТГ, по мнению депутатов Виноградненского сельсовета, является наиболее приемлемым для сельской громады вариантом.

Источник: mrpl.city