Закон о реинтеграции Донбасса «приведет к геноциду», – Захарченко. Новости

Закон о деоккупации и реинтеграции Донбасса «приведет к геноциду». Такое мнение высказал «глава Донецкой народной республики» Александр Захарченко в эфире российского телеканала.
Александр Захарченко считает, что если неподконтрольная часть Донбасса вернется под контроль Украины, то это приведет к смерти всех его жителей, которые голосовали на «референдуме», а также выбирали «главу ДНР» и «народный совет ДНР».
«Они объявляют нашу территорию оккупированной, а потом хотят ее реинтегрировать. Но сначала нужна деоккупация. Деоккупация этих территорий подразумевает смерть всех, кто голосовал на референдуме, голосовал за главу, народный совет. Закон в таком русле – это прямое объявление геноцида на этой территории», – сказал он.
Напомним, Украина не будет возвращать неподконтрольные территории путем их зачистки вместе с проживающими там украинцами. Об этом рассказал президент Украины Петр Порошенко.
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