Количество переселенцев понемногу растет. Новости

По состоянию на 11 сентября в Украине учтено 1 млн 592 тыс. 430 переселенцев или 1 млн 281 тыс. 907 семьи из Донбасса и Крыма. Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики, ссылаясь на данные структурных подразделений социальной защиты населения областных и Киевской городской государственных администраций.

Как сообщалось ранее, по состоянию на 4 сентября в Украине было учтено 1 млн 591 тыс. 670 переселенцев. Таким образом, за неделю число зарегистрированных внутренне перемещенных лиц увеличилось на 760 чел.

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