Прокуратура озвучила сумму убытков от пожара в Малиновском лесничестве. Новости

Прокуратура Луганской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту резонансного пожара на территории Малиновского лесничества (Станично-Луганский р-н, Луганская обл.), который произошел 21 августа, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

«Установлено, что 21.08.2017 на территории Малиновского лесничества Станично-Луганского района возникло возгорание сухой травы и камыша, в результате чего по предварительным данным уничтожено 250 га леса и огнем повреждено 27 домов. Предварительная сумма нанесенного ущерба составляет 1,2 млн грн», – сказано в сообщении.

Для проведения досудебного расследования облпрокуратурой создана межведомственная рабочая группа из представителей прокуратуры области, Главного управления Национальной полиции в Луганской области, Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства и Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Луганской области. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств возникновения пожара.