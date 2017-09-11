Донбасс посетят французские сенаторы. Новости

Французские сенаторы Эрве Море, Жан-Ив Леконт и Жак Лежандр посетят Донбасс, сообщает первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко на своей странице в Facebook.

«Встреча с французскими сенаторами Эрве Море (председателем межпарламентской группы дружбы), Жан-Ивом Леконтом и Жаком Лежандром. Это не первый визит коллег в Украину, но впервые они посетят Донбасс, ознакомятся с ситуацией в сфере безопасности и гуманитарной ситуацией, что очень и очень важно», – сообщила Геращенко.

Геращенко также сообщила, что рассказала сенаторам о ходе Минских переговоров.

«Коллеги больше всего интересовались вопросом освобождения заложников и пообещали, что и впредь Франция в нормандском формате будет поднимать этот вопрос как приоритетный. Также проинформировала французских политиков о нарушении прав человека в Крыму, сегодняшнее очередное судилище над лидером крымских татар Ахтемом Чийгозом», – отметила она.

Участники встречи также обменялись мнениями относительно инициативы введения миротворческой миссии на всю территорию неподконтрольного Донбасса, до границы с Россией. Французские сенаторы также интересовались ходом децентрализации, медицинской, пенсионной и образовательной реформами.

«Они, в свою очередь, отметили, что Франция и в дальнейшем будет поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, никогда не признает аннексию Крыма. Французские сенаторы осудили единоличные и провокационные действия тех политиков, которые незаконно посещали оккупированный Крым и отметили, что это были их личные визиты, не поддержанные парламентом Франции», – резюмировала Геращенко.