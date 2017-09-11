В «ДНР» прошел фестиваль греческой культуры. Новости

В неподконтрольном Старобешево состоялся фестиваль греческой культуры. Об этом сообщают интернет-ресурсы НКТ* со ссылкой на «министерство культуры Донецкой народной республики».

В рамках мероприятия состоялись выставки народного творчества, выставка-продажа кулинарной продукции национальной греческой кухни, также была организована работа фотозоны в стиле античной культуры, экспозиция греческого жилища, мастер-классы по изготовлению комболои (греческих четок), изучению греческих танцев и созданию античных причесок.

Кроме того, сообщается, что была организована конкурсная программа для детей.

В «ДНР» утверждают, что в празднике приняли участие около 4 тыс. человек из Старобешевского района, Донецка, Макеевки, Снежного, Шахтерска, Докучаевска, Тельмановского района.

*Сокращения: НКТ – неподконтрольная украинской власти территория