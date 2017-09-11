Мариуполь на картинах: Художники показали результаты пленэра (Фото). Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) открылась выставка «Мариупольский пленэр 2017». Художники из Киева, Харькова, Полтавы и Николаева в течение всего лета вдохновлялись природой и красотами Мариуполя. Результат – около 50 новых уникальных картин.

«Впечатления от Мариуполя, от нашего моря и от отдыха. Они все успели: и отдохнуть, и поработать. В разное время, летом, одни приезжали, другие уезжали, и творчески работали. И вот по итогам – эта выставка», – рассказал председатель мариупольской организации НСХУ Сергей Баранник.

Представлены на выставке работы и мариупольских мастеров. «Я хорошо знаю наш город, но мне захотелось заново окунуться в него, по-новому для себя открыть», – сказала участница арт-проекта Анна Апельт-Матвийчук.

На холсте художницы – ночь на побережье Азовского моря. «Каждый сюжет толкает меня на какую-то технику своеобразную. Допустим, где-то вот хочется обойтись двумя-тремя цветами в графическом виде, где-то хочется всю полную палитру месить, более экспрессионистично. То есть сюжет сам подталкивает к технике написания», – поделилась художница.

Кроме работ, написанных под впечатлением от красоты Мариуполя, на выставке представлены картины, на которых запечатлены пейзажи греческих и турецких городов. «То впечатление от этой бухты, где заходят катера, парусники, они возят туристов вдоль побережья, а потом собираются в эту бухту. А это прям на территории такая тропинка и старая оливка, которая древняя как мир», – объяснил художник Василий Коренчук.

По словам организаторов проекта, выставка открыта ко Дню города, чтобы «показать мариупольцам, в каком красивом месте мы живем».

«Всем художникам, кто приезжал в наш город, им так понравился Мариуполь. Мы были сами удивлены, мы местные и мы же знаем все его достоинства и недостатки. А они это видят, им понравилось очень наше море», – сказала куратор проекта Оксана Гнатышин.

В Художественном музее им. Куинджи выставка «Мариупольский пленэр 2017» будет работать до середины октября.

Как сообщалось ранее, пленэр, который был призван увековечить город, стартовал 29 мая.

Источник: ТРКК «Сигма»

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