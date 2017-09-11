Ситуация в пунктах пропуска днем 11 сентября. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях ситуацией на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 11 сентября, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорск»:

Alex: «11:09. Майорск в сторону Горловки: примерно 50 машин».

КПВВ «Марьинка»:

Наталья: «10:20. Пеший переход "Каргилл" – Курахово занял сегодня с 6:30 до 10:00»;

Ангелина: «10:27. Из Курахово в Донецк на украинском блокпосту подъехали и сразу на паспортный контроль. Пеших и машин на украинском блокпосту в Донецк нет, а из Донецка – тьма. Все навесы и за навесами. Больше 500 человек»;

Ангелина: «11:07. На "Каргилле" даже не знаю, каким приличным словом это назвать. ***а уже не подходит. "Каргилла" еще не видно, стоим напротив посадки, машин очень много»;

Ангелина: «11:35. Стоим под бугром, очень далеко. До "Каргилла" 7 столбов, за 30 минут проехали один пролет между столбами. Это, наверное, метров 100»;

Ангелина: «12:12. За 40 минут проехали еще один пролет. Теперь видно, что до "Каргилла" не семь столбов, а больше»;

«Администратор»: «12:20. Украина – пусто, "Каргилл" – очень много в две стороны»;

Елена: «12:30. Из Донецка на "Каргилле" очередь большая и практически стоим на месте. Со вчерашнего дня оставалось ночевать перед нами машин 50, до сих пор не проехали»;

Евгения: «14:15. На 12 часов дня со стороны Украины машин и людей нет в обе стороны, на (блокпосту – ред.) ДНР – из Донецка машин 200 вместе со льготой, автобусы едут со стоячими людьми, стоят по времени от 30 мин до 1,5 часов. Военный забирает паспорта и потом водитель приносит и раздает. Из Украины машин около 100, автобусы стоят около 30 мин на проверке».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «10:17. В Еленовке в 5:35 были на остановке. За час очередь ушла за поворот. Движение есть, но слабое. Стоим между 2-3 туалетами»

Максим: «12:17. В Еленовке основная очередь до церкви. Льготы практически нет».

«Solovei»: «12:36. В Новотроицке, со стороны Мариуполя, сразу на проверку».

Ярослав: «13:40. Из Донецка очередь стоит аж за церковь, до площади, где магазины!»

КПВВ «Гнутово»:

Алена: «14:30. В Мариуполь через Гнутово везде сразу на проверку».

КПВВ «Станица Луганская»:

Лилия: «11:17. На луганском посту очередь за навес. Украина – пол-навеса, много возле окошек. На 50 лет очередь в автобус. Это на 9:30».

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