Миротворцев на Донбассе по версии Путина не спешат обсуждать в «нормандском формате». Главная

Решение об обсуждении в «нормандском формате» предложения президента России Владимира Путина касательно миротворческой миссии на Донбассе пока не принято. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Сегодня».

«Пока каких-либо решений на этот счет нет. Как только уполномоченные эксперты такой договоренности достигнут, естественно, диалог продолжится. Пока точных наметок нет», – сказал Песков.

При этом он отметил, что окончательно место встречи помощников глав государства «нормандского формата» не выбрано, хотя они находятся в постоянном контакте.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил, что наличие миротворцев ООН на Донбассе пошло бы на пользу разрешению конфликта на востоке Украины, и поручил российскому МИД внести соответствующий проект резолюции на рассмотрение СБ ООН.

В то же время в МИД Украины заявили, что в случае принятия решения о введении операции по поддержанию мира, не может быть и речи о присутствии военного или иного персонала стороны-агрессора на территории Украины под видом миротворцев.

Позднее министр иностранных дел России Сергей Лавров завил, что Российская Федерация предлагает ввести на Донбасс не силы ООН, а миссию по охране наблюдателей ОБСЕ.

Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма выразил недоумение в связи с идеей привлечения миротворцев к охране наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.

Напомним, постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявлял, что процесс подготовки к размещению миротворцев ООН после согласования их мандата, занимает не менее полугода.

Читайте также: